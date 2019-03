Schachmann zet sprinters een hak en soleert naar zege in Ronde van Catalonië GVS

29 maart 2019

17u01 0 Wielrennen Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) schreef de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië achter zijn naam. De 25-jarige Duitser toonde zich de sterkste uit de vroege vlucht, kwam solo aan en zette zo de sprintersploegen een hak. Miguel Angel Lopez (Astana) kende een rustige dag en blijft leider, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) verstevigde zijn koppositie in het bergklassement.

WHAT A RIDE!



Max Schachmann takes a sensational solo victory on Stage 5 #VoltaCatalunya pic.twitter.com/RoWZj5cXca Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

In de vijfde rit van de Spaanse rittenkoers lag er slechts één zware hindernis. Al na anderhalve kilometer kregen de renners een col van eerste categorie onder de wielen geschoven. Thomas De Gendt mopperde er niet om en maakte van de Collada de Toses gebruik om als bergkoning vier stuks aan zijn puntentotaal voor het bergklassement toe te voegen. Onze landgenoot liet zich vervolgens uitzakken, waarna een kopgroep van vier zich afzonderde. Andrey Amador (Movistar), Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) en Tejay Van Garderen (Education First) kregen maximaal vier minuten cadeau.

🚩 E5/S5 @AjPuigcerda - @ajsantcugat

🏁 101,6km to go

🚵‍♂️Resultats del S.I de @Ajunt_Perafita // Intermediate sprint at Perafita:

1⃣ @MaxSchachmann , 3 pts, 3"

2⃣ @Andrey_Amador , 2 pts, 2"

3⃣ @TejayVan , 1 pts, 1"@lagrossacat pic.twitter.com/kaFVQVGnmB Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

Terwijl de grote meute jacht maakte op het viertal, gaf Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) er de brui aan. Zo stapte een grote favoriet voor deze etappe uit koers. Team Arkéa Samsic zag met André Greipel aan boord de kansen stijgen en trok het peloton op één lint, maar kon zelfs met de hulp van Bahrain-Merida en Team Sunweb het gaatje niet zomaar dichten. Intussen had Schachmann op het laatste knikje van de dag afscheid genomen van zijn metgezellen en trok hij solo naar aankomstplaats Sant Cugat del Vallès, een voorstadje van Barcelona. De 25-jarige Duitser leek op twee kilometer van de finish even de benen te voelen - het peloton naderde tot op twintig seconden - maar trok het laken tóch naar zich toe. Sterk werk. Miguel Angel Lopez (Astana) kwam nooit in de problemen en blijft leider.

In de sprint om de tweede plaats liet Michael Matthews Ryan Gibbons achter zich. Bjorg Lambrecht spurtte naar de negende stek. Morgen werken de renners 169,1 kilometer af tussen Valls en Vila Seca. Ze krijgen twee cols van derde categorie te verteren, maar die liggen halfweg het traject, waarna het vooral in dalende lijn gaat. De rittenkoers eindigt zondag in Barcelona, waar de Montjuic scherprechter is.

🥇 @MaxSchachmann, guanyador de la cinquena etapa de la #VoltaCatalunya 2019.



🇪🇸 Maximilian Schachmann, ganador de la quinta etapa de la Volta 2019.



🇬🇧 Maximilian Schachmann, Volta 2019 Stage 5 winner. pic.twitter.com/PhUdR45SPk Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link