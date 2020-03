Schachmann zet eerste rit Parijs-Nice naar z’n hand voor Teuns en Benoot na heroïsch slot MXG

08 maart 2020

12u46 18 Wielrennen Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) heeft de openingsetappe van Parijs-Nice gewonnen. De Duitser was de sterkste na een zware waaierkoers. Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) kwam als tweede over de streep, Tiesj Benoot (Sunweb) werd derde. Schachmann is meteen de eerste leider in de Koers naar de Zon.

De eerste etappe van Parijs-Nice beloofde een leuke bedoening te worden: de renners vertrokken en kwamen aan in Plaisir, goed voor een tocht van 154 kilometer. In de finale lag een snedige helling als springplank voor de punchers. Alaphilippe, Sagan, Stybar en andere springveren wreven zich voor de start in de handen.

Allemaal goed en wel, maar het blijft Parijs-Nice. Heel de dag regen en wind. En wie wind zegt, zegt waaiers. Na een val met Bardet en Barguil op een rotonde lag het hele pak in stukken en brokken uiteen. Vooral Sunweb - met een alerte Benoot - toonde zich erg bedrijvig. Aan een tussensprint was Benoot de enige die Alaphilippe volgde: de Fransman van Deceuninck-Quick.Step pakte drie bonificatieseconden, Benoot twee.

Het duo zette door en sprokkelde snel een halve minuut bij elkaar. Daarachter plooide het accordeon wat dicht, twee grote groepen smolten samen. Van organisatie was weinig sprake. Ook bij de laatste tussensprint griste Alaphilippe de volle buit mee. In de achtergrond zette BORA-hansgrohe een mannetje bij in de achtervolging, ook Jasper De Buyst stak een handje toe.

Het venijn zat in de staart. De twee koplopers werkten uitstekend samen tot aan de voet van het klimmetje, maar het peloton kwam plots snel dichter. Op de Côte de Neauphle-le-Château sprongen Dylan Teuns en Maximilian Schachmann weg uit de grote groep. Na de top dichtten ze de kloof met Alaphilippe en Benoot.

In de sprint der stervende zwanen was de Duitse kampioen net sterker dan Dylan Teuns. Tiesj Benoot strandde na een knappe koers op de derde plaats. Schachmann is ook de eerste leider.