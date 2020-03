Schachmann wint Parijs-Nice voor Benoot, Quintana fladdert naar zege in slotrit Redactie

14 maart 2020

14u42 10 Wielrennen Voilà, de laatste koers tot eind maart - en wellicht nog wel wat langer - zit erop. Een dag eerder dan voorzien mag Maximilian Schachmann zich eindwinnaar van Parijs-Nice noemen. De Duitser van BORA-hansgrohe zag af bij de beesten, maar hield stand. De ritzege bovenop La Colmiane was voor Nairo Quintana (Arkéa Samsic).

Het peloton trok zich in Nice op gang zonder Israel Start-Up Nation en wereldkampioen Mads Pedersen. De renner van Trek-Segafredo trok huiswaarts nadat de Deense overheid al haar burgers terug riep vanwege de coronacrisis. Uiteindelijk zouden slechts 61 renners de Koers naar de Zon uitrijden. Tiesj Benoot startte dan weer met de ambitie om de eerste Belg op het eindpodium van Parijs-Nice te zijn sinds Van Petegem in 2001.

De renners begonnen aan de etappe alsof het de laatste koers van het jaar zou kunnen zijn. Alle groten roerden zich, maar uiteindelijk slaagden zes aanvallers erin zich los te rukken van de rest. Niet de minsten: Thomas De Gendt, Julian Alaphilippe, Alberto Bettiol, Nicolas Edet, Anthony Perez en Aurélien Paret-Peintre kozen het hazenpad. Onderweg verzekerde Edet zich van de bollentrui, Alaphilippe reed virtueel in het geel.

Hun voorsprong was nooit groter dan drie minuten. In het peloton knapten BORA-hansgrohe (voor leider Schachmann) en Education First (voor Higuita) het vuile werk op. Op de slotklim trokken Alaphilippe en De Gendt alleen op pad, maar onze landgenoot reed de Fransman klink uit het wiel.

In het favorietengroepje zette Nibali zijn adjudanten op kop. De Gendt leek lang stand te houden, tot Nairo Quintana op vier kilometer van het einde uitpakte met een moordende versnelling. De Colombiaan ging verder op het elan van zijn seizoensbegin en stoomde zonder tegenstand richting de etappezege.

Daarachter loerden de klassementsmannen vooral naar elkaar. Benoot deed nog een gooi naar eindwinst, maar Schachmann beperkte met hulp van Higuita de schade en hield stand. De Duitser wint Parijs-Nice voor Benoot, de eerste Belgische podiumplaats in 19 jaar. Higuita is derde in de eindstand. Schachmann is de eerste renner sinds 2004 die Parijs-Nice leidt van start tot finish. De laatste die het hem voordeed was Jörg Jaksche, ook een Duitser.

Quintana: “Hoop dat de situatie in de wereld snel verbetert”

Ritwinnaar Nairo Quintana reageerde tevreden op zijn overwinning. “Ik heb alles gegeven wat ik in me had”, aldus de Colombiaan in het flashinterview. “Misschien nog net wel dat tikkeltje meer omdat het er naar uitziet dat we lange tijd niet zullen koersen. Ik was enorm gemotiveerd om hier goed voor de dag te komen. Mijn ploegmaten hebben hard gewerkt om de vlucht terug te halen en mij te helpen om te winnen.”

Het is al zijn vijfde zege van het nieuwe wielerjaar. “Maar er zijn belangrijker dingen in het leven”, liet hij nog optekenen. “Ik hoop nu zo snel mogelijk naar Colombia te kunnen reizen, naar mijn familie. Ik hoop dat de situatie in de hele wereld gaat verbeteren rond corona en dat we weer aan aan fietsen kunnen denken.”

Schachmann: “Opgelucht en trots”

Maximilian Schachmann zag af op de slotklim, maar haalde de eindzege toch binnen. “Die laatste drie kilometer waren hels, maar nu ben ik in de hemel. Ik had echt enorm veel pijn in de benen, kon amper volgen en zeker niet toen Tiesj versnelde. Het was heel zwaar, maar ik ben opgelucht en trots dat ik nu die eindzege vast heb, het was zeker niet ‘easy’ om die binnen te halen.”

“Mensen hebben vaak getwijfeld of ik een klassementsrenner kon worden, en nu win ik hier een van de meest prestigieuze wedstrijden van een week. Dit is pas het vierde jaar in mijn profcarrière, en dit is nu mijn allergrootste overwinning. En dat in een heel belangrijke wedstrijd. Dat bracht ik niet alleen voor elkaar, maar heb ik ook aan mijn ploegmaten te danken. Vandaag dan in het bijzonder Patrick Konrad, Felix Grosschartner en Michael Schwarzmann die heel goed werk hebben verricht en de wedstrijd hebben gecontroleerd”, aldus de Duitser.