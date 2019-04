Schachmann oppermachtig in openingstijdrit Baskenland, Dylan Teuns elfde JH

08 april 2019

17u37

Bron: Eurosport 0 Wielrennen De openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland was een prooi voor Maximilian Schachmann. De 25-jarige Duitser van BORA-Hansgrohe was negen seconden sneller dan Daniel Felipe Martinez in een klimtijdrit van 11,3 kilometer. Schachmann is ook de eerste leider. Dylan Teuns werd eerste Belg op een elfde plaats.

Terwijl de zwaardere, klassieke renners de laatste kasseiklassiekers afwerken, maakt een peloton van klimmers zich klaar voor de Ardennenklassiekers. De Ronde van het Baskenland fungeert al jaren als de ideale voorbereiding op het Ardens drieluik Amstel, Waalse Pijl en Luik. Aan toppers dan ook geen gebrek op de startlijst: naast de nummer één van de WorldTour Julian Alaphilippe en de Tourwinnaar van 2018 Geraint Thomas tekenen ook Michal Kwiatkowski, Adam Yates en Jakob Fuglsang present.

Hor doa @alafpolak 🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ #Itzuila pic.twitter.com/sxR0zhJq8S Itzulia Basque Country(@ ehitzulia) link

De eerste rit was meteen voer voor de klassementsmannen: de renners moesten een tijdrit van 11,3 kilometer afleggen rondom Zumarraga. Onderweg lag La Antigua, een beklimming van 2,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10% en een piek van 21%. Een vette kluif dus, ook voor profrenners.

Het was Enric Mas die een eerste richttijd neerzette. De tweede van de Vuelta van vorig jaar mocht een uur lang op de hotseat zitten, tot hij onttroont werd door BORA-renner Patrick Konrad. Erg lang kon de Oostenrijker niet genieten van zijn eerste plaats, nadat Geraint Thomas zijn tanden nog stuk beet op de tijd van Konrad, verpulverde Maximilian Schachmann de tijd van zijn Oostenrijkse ploegmakker. De Duitser deed 19 seconden minder lang over de elf kilometer lange tijdrit. Daniel Felipe Martinez kwam nog het dichtst in de buurt: de Colombiaanse kampioen tijdrijden zette een tweede tijd neer op negen seconden van Konrad. Michal Kwiatkowski derde werd op tien seconden. Dylan Teuns werd elfde en was daarmee beste Belg.

#Itzulia



➡️ @dylan_teuns finished his ITT ⏱️ in 11th place, 32" down on the winner #Schachmann pic.twitter.com/BIxbQaIR9m Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Voor Schachmann is het al de derde overwinning in een maand tijd. Tien dagen geleden won hij nog een rit in de Ronde van Catalonië. Morgen staat de Duitser in Zumurraga in de leiderstrui aan de start in een rit van 150 kilometer richting Gorraiz.