Schachmann is Remco’s grootste concurrent, maar heeft vraagtekens: “Ik trainde deze winter amper op tijdritfiets” Bart Audoore

22 februari 2020

Maximilian Schachmann (26) wordt morgen wellicht de grootste concurrent van leider Remco Evenepoel in de Ronde van de Algarve. In een race tegen de klok is hij een te duchten tegenstander voor de Europese kampioen tijdrijden. Na de rit van vandaag - waar Evenepoel op de helling voor punchers knap standhield - staan beide heren nog altijd in dezelfde tijd.

Schachmann, het is nog geen naam die klinkt als een bel, maar insiders zijn overtuigd van zijn klasse. Twee jaar geleden reed de Duitser nog voor Patrick Lefevere. "Ik heb hem ferm tegen mijn goesting moeten laten gaan", zegt de grote baas van Deceuninck-Quick.Step, maar tegen de euro's van Bora-hansgrohe kon hij niet op. Het is nog wachten op een eerste grote zege, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Vorig jaar werd Schachmann derde in Luik-Bastenaken-Luik en vijfde in zowel de Amstel als de Waalse Pijl. Zelf haalde hij wel al aan dat de Algarve geen doel is voor hem. “Ook al zijn de benen al goed. Ik bouw op naar de Strade Bianche, de Tirreno, Catalonië en de klimklassiekers. Ik kwam zonder verwachtingen naar hier.”

Maar nu Schachmann meedingt naar de eindzege, wil hij die kans uiteraard niet laten schieten. Op de slothelling van de Alto do Malhão wilde hij in de eerste hectometers Evenepoel verrassen, maar de jonkie uit Schepdaal volgde gezwind. Uiteindelijk bolde Evenepoel als derde over de finish, nèt voor zijn grote concurrent.

Op naar morgen, tijdrijden kan Schachmann ook. Niet voor niets won hij vorig jaar een race tegen de klok in de Ronde van het Baskenland en kroonde hij zich in zijn jonge jaren tot Duits kampioen tijdrijden bij de beloften. Maar de tijdrit van morgen vindt hij een vraagteken. “Normaal heb ik best een goeie tijdrit, maar ik heb deze winter amper op mijn tijdritfiets getraind. Ik heb ook nog nooit een tijdrit gereden tegen Evenepoel.” Het antwoord: morgen. Uiteraard ook te volgen op HLN.be.