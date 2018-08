Sant in eigen land: Kwiatkowski snoept Teuns de ritzege af in Polen en is de nieuwe leider DMM

07 augustus 2018

17u01 0 Wielrennen Michal Kwiatkowski heeft in eigen land zijn Poolse kampioenentrui getoond. De Sky-renner won in Szczyrk de vierde rit in de Ronde van Polen voor Dylan Teuns (BMC) en George Bennett (LottoNL-Jumbo).

179 kilomter tussen Jaworzno en Szczyrck vandaag in de Ronde van Polen. Een rit die de renners wellicht bekend voordeed, zeker voor degenen die vorig jaar al startten in het voormalige Oostblokland. Dylan Teuns won er vorig jaar en legde er de basis voor zijn eindzege. De Belg van BMC was dus gebrand op een bisnummer.

Al vroeg in de wedstrijd besloten drie renners weg te springen uit het peloton: Jan Tratnik (CCC), Marek Rutkiewicz (Wibatech) en onze landgenoot Bert Van Lerberghe (Cofidis). Van Lerberghe zou het niet lang uitzingen vooraan, op de eerste gecategoriseerde helling, moest hij zijn metgezellen laten rijden en waaide hij terug in het peloton dat de vluchters nooit meer dan 6 minuten bonus gunde.

De finish, op de beruchte Muur van Szcyrk, 1 km aan 11 procent gemiddeld, met uitschieters tot 17 procent, was immers voer voor enkele punchers en dus controleerde het peloton, met Sky en BMC, het pak. Op de slothelling was het Richard Carapaz, vierde in de eindstand van de jongste Giro, die al vroeg op de trappers ging staan. Te vroeg, want hij viel stil en zou overvleugeld worden door de favorieten waarna Teuns in de laatste 250 meter toesloeg. Even leek de BMC-Belg het te gaan halen, maar Kwiatkowski remonteerde hem alsnog en boekte zo een dubbelslag. Hij telt nu acht seconden voorsprong op Dylan Teuns in het klassement en tien tellen op Bennett.

Morgen wacht de renners een overgangsrit in de Ronde van Polen, over 152 kilometer tussen Kopalnia Soli en Bielsko-Biala. De Ronde van Polen eindigt zondag. De voorbije twee jaar won met Tim Wellens (2016) en Dylan Teuns (2017) telkens een landgenoot de Ronde van Polen.

Stand:

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 607.4km in 13u51:22 (gem. 43.836254km/u)

2. Dylan Teuns (Bel/BMC) op 0:08

3. George Bennett (NZe/TLJ) 0:10

4. Sergey Chernetsky (Rus/AST) 0:14

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:14

6. Daniel Moreno (Spa/EFD) 0:14

7. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:17

8. Enrico Gasparotto (Ita/TBM) 0:17

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:17

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:17