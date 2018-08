Sant in eigen land: Kwiatkowski snoept Teuns de ritzege af in Polen en is de nieuwe leider DMM

07 augustus 2018

17u01 0 Wielrennen Michal Kwiatkowski heeft in eigen land zijn Poolse kampioenentrui getoond. De Sky-renner won in Szczyrk de vierde rit in de Ronde van Polen voor Dylan Teuns (BMC) en George Bennett (LottoNL-Jumbo).

179 kilomter tussen Jaworzno en Szczyrck vandaag in de Ronde van Polen. Een rit die de renners wellicht bekend voordeed, zeker voor degenen die vorig jaar al startten in het voormalige Oostblokland. Dylan Teuns won er vorig jaar en legde er de basis voor zijn eindzege. De Belg van BMC was dus gebrand op een bisnummer.

Helaas was er op de uiterst steile aankomststrook met Michal Kwiatkowski nog net eentje sterker. De Poolse kampioen won in eigen land en pakt zo meteen de eerste leiderstrui.

Morgen wacht de renners een overgangsrit in de Ronde van Polen, over 152 kilometer tussen Kopalnia Soli en Bielsko-Biala. De Ronde van Polen eindigt zondag. De voorbije twee jaar won met Tim Wellens (2016) en Dylan Teuns (2017) telkens een landgenoot de Ronde van Polen.

Stand:

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 607.4km in 13u51:22 (gem. 43.836254km/u)

2. Dylan Teuns (Bel/BMC) op 0:08

3. George Bennett (NZe/TLJ) 0:10

4. Sergey Chernetsky (Rus/AST) 0:14

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:14

6. Daniel Moreno (Spa/EFD) 0:14

7. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:17

8. Enrico Gasparotto (Ita/TBM) 0:17

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:17

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:17