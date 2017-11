Sanne Cant past door ziekte voor Koppenbergcross 11u45

Bron: Belga 1 BELGA

Zieke Sanne Cant moet passen voor Koppenbergcross

Sanne Cant neemt niet deel aan de Koppenbergcross. De wereldkampioene kampt met maag- en darmproblemen en past voor de tweede manche van de DVV Trofee in Oudenaarde.



"De problemen staken gisteren opnieuw de kop op", klinkt het bij IKO-Beobank. "Met het oog op het EK in Tabor komend weekend nemen we daarom geen risico's en geeft ze forfait voor deze wedstrijd."



Eerder moest Cant naar het ziekenhuis begin oktober na de cross in Meulebeke met maag- en darmproblemen. Daags nadien gaf ze op in de GP Mario De Clercq. De wereldkampioene ging daarna langs bij een maag- en darmspecialist, had nog een tijdlang last en was er daarom ook niet bij in de cross in Ardooie. Wel werkte ze daarna haar normale programma af.

BELGA

Thomas Voeckler breekt knieschijf tijdens fietstochtje met zoon

Thomas Voeckler heeft tijdens een fietstochtje met zijn zoon een zware val gemaakt. De inmiddels gestopte Franse renner brak daarbij zijn knieschijf.



Op sociale media toont 'Titi' een röntgenfoto van de breuk. "Wanneer je zeventien jaar gespaard blijft (van blessures), en je tijdens een fietstochtje met je zoon naar het strand je knieschijf breekt", schrijft een 'gedegouteerde' Voeckler erbij.



Voeckler zette dit seizoen op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De Fransman, bekend om zijn uitgesproken mimiek op de fiets, won onder meer vier Tourritten (en de bolletjestrui), de Brabantse Pijl (2012) en de GP van Quebec (2010).

Quand t¿es passé au travers durant 17 ans , et qu¿en allant à la plage à vélo avec ton fils tu te pètes la rotule. #operation #degouté pic.twitter.com/oqokC32qGY voeckler thomas(@ voecklerthomas) link

Mareczko boekt vierde zege op rij

Er staat in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) geen maat op de Italiaan Jakub Mareczko. De spurter van Wilier Triestina-Selle Italia pakte zijn vierde opeenvolgende ritzege.

De 23-jarige Mareczko toonde zich de snelste na een etappe over 167,5 km van Danzhou naar Changjiang. Hij bleef de Est Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM) en de Oekraïner Andriy Kulyk (Kolss Cycling Team) voor.



De Italiaan van Poolse origine had eerder ook de tweede, derde en vierde etappe gewonnen. Hij verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Morgen leggen de renners 219,6 km af van Changjiang naar Sanya.



De twaalfde editie van de Ronde van Hainan eindigt zondag (5 november). Er nemen geen Belgen deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Kazach Alexey Lutsenko.

Polak je¿d¿¿cy dla W¿och - Jakub Mareczko wygrywa 5. etap Tour of Hainan ¿¿¿¿¿¿pic.twitter.com/vVBTojnu6m PrawnikPoPrawnik(@ PoPrawnik) link