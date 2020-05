Sanne Cant blijft ook na tien jaar IKO-Crelan trouw en verlengt tot 2022: “Motivatie om er weer vol voor te gaan” GVS

25 mei 2020

17u34 0 Wielrennen Sanne Cant (29) breit een nieuw vervolg aan haar inmiddels lange samenwerking met IKO-Crelan. De drievoudige wereldkampioene in het veld tekende bij tot 2022. “Ik zit al meer dan tien jaar bij deze ploeg. Deze verlenging getuigt van vertrouwen langs twee kanten”, vertelt Cant.

Cant rijdt al sinds 2009 in de kleuren van het team en kroonde zich in 2017, 2018 en 2019 tot wereldkampioene veldrijden. Ze is ook elfmaal Belgisch kampioene. “Ik ben uiteraard blij dat ik mijn contract heb kunnen verlengen bij het team waar ik zoveel successen heb kunnen boeken. Ik zit al meer dan tien jaar bij deze ploeg, deze verlenging getuigt dan ook van vertrouwen langs twee kanten. Bovendien geeft het mij ook de nodige motivatie om volgende winter vol goede moed aan te vatten en er opnieuw vol voor te gaan”, vertelt ze over de nieuwe contractverlenging.

De overeenkomst met Cant loopt parallel met de overeenkomst tussen het team en partner Crelan, dat sinds vorig seizoen samen met IKO – al sinds 2012 partner van het team - investeert in de opleiding van dames jeugd.