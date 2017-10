Sander Armée verlengt contract bij Lotto Soudal tot 2020 11u07

Sander Armée (31) heeft zijn contract bij Lotto Soudal met drie jaar verlengd tot eind 2020. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie vandaag bekendgemaakt.

Armée pakte begin september zijn eerste WorldTour-zege door de achttiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven. Armée rijdt al sinds 2014 voor de Lotto-ploeg, voordien kwam hij in actie voor Topsport Vlaanderen-Baloise en Profel Prorace Continental Team.





"Het is leuk dat ik in deze aangename omgeving kan blijven werken", verklaart de Leuvenaar. "Ik heb me vanaf het begin goed gevoeld bij Lotto Soudal. Ik ben iemand die de ploeg kan helpen in verschillende types koersen, maar ik kan ook goede resultaten behalen op parcours die mij passen. Als de kopmannen van onze ploeg aanwezig zijn, krijg ik de rol van helper. Maar als ze er niet zijn, kan ik soms zelf voor een resultaat rijden. Ik ben blij met die situatie en ik denk dat het zo kan blijven in de komende jaren."

"Ik wil in de toekomst nu en dan proberen nogmaals een wedstrijd te winnen. Voor de Vuelta had ik al eventjes het gevoel dat het erin zat, op fysiek vlak, maar dan moet het wel een beetje meezitten. Nu heb ik ook eens meegemaakt wat het betekent om effectief te winnen en ik hoop dat het nog wel zal lukken in de komende jaren. Dat kan zeker ook een koers van een ander niveau zijn, maar ik ga toch zeker proberen", besluit Armée.

Ervaren rot Gruzdev verlengt bij Astana

De Kazak Dmitriy Gruzdev heeft zijn contract bij WorldTour-team Astana verlengd met één seizoen. Dat maakte Astana vandaag bekend op haar website. Voor de 31-jarige Gruzdev wordt het zijn zevende jaar in dienst van het Kazachse team.



Gruzdev, een hardrijder, won dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière het Aziatisch kampioenschap tijdrijden. Ook de Aziatische titel in het ploegentijdrijden schreef hij met de Kazachse selectie op zijn naam. "Dat was mooi, maar ik heb ook nog ambities", legde Gruzdev uit. "Ik wil - naast onze kopmannen steunen - ook zelf mooie resultaten resultaten neerzetten."



"Dmitriy is een renner waar je altijd op kan rekenen", bevestigde algemeen manager Alexandre Vinokourov. "Zowel de kasseiklassiekers als de grote rondes passen binnen zijn mogelijkheden. En ten slotte vertegenwoordigt hij Kazachstan ook nog eens op het allerhoogste niveau."

