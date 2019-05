Sander Armée grijpt net naast zege in Noorwegen, Affini zorgt voor dubbelsucces voor Mitchelton-Scott. Wielerredactie

31 mei 2019

18u39 0 Wielrennen In de Ronde van Noorwegen heeft Sander Armée net niet kunnen winnen. Onze landgenoot werd derde in een sprint met een groep van vijf. De zege was voor Edoardo Affini van Mitchelton-Scott. Edvald Boassen Hagen behield nipt de leiderstrui.

Tussen Arendal en Sandefjord moest het peloton 224 kilometer afleggen. Een groep van vijf koos het ruime sop: Edoardo Affini, Anders Skaarseth, Rasmus Quaade, Daniel Turek en de Belg Sander Armée. Zij bleven uit de greep van een sprintend peloton, het was Affini die zijn medevluchters klopte. Hij was sneller dan Skaarseth en Armée. In de sprint voor de zesde plaats klopte Alexander Kristoff onze landgenoten Yves Lampaert en Tom Van Asbroeck.

De zege was net niet genoeg voor Affini om de leiderstrui over te nemen van Edvald Boassen Hagen. De Italiaan staat nu wel in dezelfde tijd als de Noorse thuisrijder.

#TourOfNorway 🇳🇴 The sprint to victory! @edoardo_affini’s first win as a professional & Mitchelton-SCOTT colours 💛🖤 pic.twitter.com/QpH1s5n7vy Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link