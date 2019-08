Samen fietsreis gepland, nu trekt boezemvriend alleen naar Parijs: “Wil Bjorg naar de Champs-Elysées brengen” DMM

22 augustus 2019

15u22 1 Wielrennen Twee weken geleden was er het ongeluk dat zijn boezemvriend Bjorg Lambrecht het leven ontnam. Vandaag vertrekt Ruben Apers alleen op de reis die ze samen hadden gepland. “Ik wil Bjorg naar de Champs-Elysées brengen!”

“Had deze winter het geweldige (domme) idee om met Bjorg Lambrecht naar Parijs en terug te fietsen”, opent Apers bij een dubbele foto op zijn sociale media. De renner uit het Waasland deed dat poserend met een shirt van Lambrecht. “Wel vandaag ben ik vertrokken. Om terug de rust in mijn hoofd te vinden en Bjorg naar de Champs-Elysées te brengen!”

Het waren ook zonder het overlijden van Lambrecht heftige maanden voor Ruben Apers. De 20-jarige tweedejaarsbelofte van Lotto Soudal kwam in maart zwaar ten val in Dottenijs. In een plaatselijke wielerwedstrijd werd Apers samen met Stef Loos en nog een andere renner aangereden. De wagen was door een gebrekkige seingeving op het parcours geraakt. Loos overleefde de klap niet. Apers bleef zwaargewond achter.

Had deze winter het geweldige (domme) idee om met @bjorg_lambrecht naar Parijs en terug te fietsen.. wel vandaag ben ik vertrokken. Om terug de rust in mijn hoofd te vinden en Bjorg naar de Champs-Elysées te brengen! #ForBjorg #parijsisnogver pic.twitter.com/OyFNpekGTS Ruben Apers(@ Ruben_Apers) link

De renner afkomstig uit Beveren had een kleine bloeding in zijn hersenen. Ook liep hij een complexe bovenbeen- en sleutelbeenbreuk op. Na een maandenlange revalidatie maakte Apers eind vorige maand zijn comeback. Intussen reed de belofte alweer de Ronde van Namen en het BK voor Beloften. In die laatste wedstrijd werd hij 83ste met Bjorg Lambrecht in het achterhoofd.

“Het overlijden van Bjorg Lambrecht heeft me enorm aangegrepen”, vertelde Apers vorige week in onze regiokrant. “Ik kende hem goed. In Pérenchies moest ik de eerste dertig kilometer wennen aan het peloton. Nadien was dat over. In de Ronde van Namen lag dat anders. De afdalingen in de Ardennen kropen in mijn hoofd. De emotie rond Bjorg lieten me niet los. Verder rijden was geen optie. Ik wil dat de komende dagen een plaats geven, maar het is verdraaid lastig.”

Apers trekt er nu enkele dagen op uit om alleen naar Parijs te fietsen. In zijn bagage een shirtje van Lambrecht. Wedden dat we die dit weekend ergens in Parijs zien opduiken?

I've waited 4 months for this moment, racing my bike again! Today was the day perenchies , enjoyed every meter of the race even if i had to fight against cramps, stomach problems and a f*cking hard and fast race! It… https://t.co/XCmRxvGRBi Ruben Apers(@ Ruben_Apers) link

I will miss you so much my little friend ❤️ pic.twitter.com/UzcDlAgWSU Ruben Apers(@ Ruben_Apers) link