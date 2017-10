Sam Bennett sprint naar winst in eerste rit Ronde van Turkije, Theuns derde 15u55 1 Photo News Wielrennen De openingsetappe in de Ronde van Turkije is gewonnen door Sam Bennett. De Ier won na 170 kilometer in Kemer de massasprint in de zesdaagse wedstrijd die sinds dit jaar deel uitmaakt van de World Tour. Bennett is ook de eerste leider in Turkije.

Trek-Segafredo - samen met UAE Team Emirates, Astana Pro Team en Bora-Hansgrohe één van de vier World Tour-ploegen aan de start in Alanya - nam vooral in de slotfase van de etappe het initiatief in dienst van sprinter Edward Theuns.



Ook Bora (voor Sam Bennett) en Astana (Riccardo Minali) waren vooraan in het peloton te vinden. Bennett ging vroeg aan, maar zag niemand meer voorbij gaan in de laatste 200 meter, waardoor Bennett zijn 7de zege van het seizoen wist te pakken. Marco Benfatto werd tweede, Theuns eindigde als derde.

Morgen staat de tweede etappe op het programma. Dan trekt het peloton over 205 kilometer van Kumlica naar Fethiye. Zondag is de opvolger van de Portugees José Gonçalves op de erelijst gekend.

Wat een overmacht! Sam Bennett ¿¿¿¿ wint de eerste etappe van de Ronde van Turkije! pic.twitter.com/dvaujlS2Tt Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link