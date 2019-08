Sam Bennett sprint na chaotische etappe naar de zege in eerste etappe BinckBank Tour Redactie

12 augustus 2019

16u21 18 Wielrennen Sam Bennett heeft de eerste etappe in de BinckBank Tour gewonnen. In een uitgeregende rit van Beveren naar Hulst werd de vlucht van de dag, ook gekleurd door Baptiste Planckaert, op zo’n vier kilometer van de meet gegrepen. In de slotfase was de 28-jarige Ier van Bora-Hansgrohe sneller dan Theuns in de massaspurt. Aan de streep was het wél droog.

Onder een stralende zon trok de meute zich op gang. De renners van Lotto Soudal deden dat met een zwarte rouwband ter nagedachtenis van hun onlangs overleden teamgenoot Bjorg Lambrecht. Na zowat 15 kilometer koers trokken Lukasz Wisniowski, Lars Ytting Bak, Aaron Verwilst en Baptiste Planckaert in de aanval. Laatstgenoemde nam ook de eerste Checkpointsprint, na een lus doorheen Beveren-Waas, voor zijn rekening. Het kwartet kreeg van de grote groep een maximale voorgift van 2:45. Ondertussen waren de hemelsluizen opengegaan. Ter hoogte van de kasseistrook van de Zoetenberm, na 102 kilometer, was er een valpartij in het peloton. Het duurde een hele poos vooraleer het peloton weer samensmolt.

Planckaert, Verwilst, Bak en Wisniowski mochten de twee plaatselijke ronden in en rond Hulst aansnijden met een voorsprong van 1:17 op de grote groep. Met nog 24 kilometer voor de finish regelde Baptiste Planckaert ook de tweede Checkpointsprint. In de ‘Gouden Kilometer’ pakte Wisniowski de eerste tussensprint, net als de tweede. Bak nam de laatste spurt voor zijn rekening. De twee gingen tijdens de acht resterende kilometers vol door, terwijl Verwilst en Planckaert gegrepen werden door een jagend peloton.

Op vier kilometer van de meet volgde een algemene hergroepering. In de daaropvolgende massasprint nam Sam Bennet de maat van iedereen. Edward Theuns moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats. Mike Teunissen werd derde, voor Jasper Philipsen en de Duitser Phil Bauhaus. Timothy Dupont en Amaury Capiot werden zesde en tiende. De Nederlandse favoriet Dylan Groenewegen geraakte ingesloten en moest tevreden nemen met de zevende plaats.

Bennett won eerder dit jaar de slotetappe van de UAE Tour, twee ritten in Parijs-Nice, twee etappes in de Ronde van Turkije, de derde rit van de Dauphiné, de zevende etappe in de Ronde van San Juan en het Iers kampioenschap op de weg.

Morgen staat de tweede etappe op het programma, een rit over 169,1 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie. Zondag is de opvolger van de Sloveen Matej Mohoric gekend.

It's @Sammmy_Be! Sam Bennett is the winner of the first stage, in Hulst! #BinckBankTour pic.twitter.com/uqOZ9ld1Yi BinckBank Tour(@ BinckBankTour) link