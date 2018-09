Sagan zoals alleen hij dat kan: "Ik vind wielrennen een saaie sport. Als toeschouwer zou ik alleen de laatste vijf kilometer willen zien" Redactie

Bron: AD.nl, El País 4 Wielrennen Peter Sagan snapt niet waarom het professionele wielrennen nog denkt dat wielerfans urenlange etappes zonder actie willen zien. De Slowaak geeft tegenover de Spaanse krant El País aan dat het wielrennen 'een saaie sport' moet zijn voor veel mensen.

"Een voorbeeld: als ik een 200 kilometer lange rit moet kijken en ik parkeer mijn auto op 100 kilometer van de finish dan zien ze er allemaal hetzelfde uit. Hetzelfde gaat op 20 kilometer voor de finish. Maar om van 100 naar 20 kilometer te gaan, zijn we twee uur verder en je hebt niets zien gebeuren", legt Sagan uit. "Als je alleen de laatste tien, vijf of zelfs alleen de laatste kilometer kijkt dan heb je alles op volle snelheid. Als je op 100 kilometer van de streep inschakelt, dan val je toch in slaap? Ik snap het niet. Ik vind het een saaie sport. Als toeschouwer zou ik alleen de laatste vijf kilometer willen zien."

WK wielrennen

Sagan is de regerend wereldkampioen, maar gelooft niet dat hij in Innsbruck opnieuw aanspraak maakt op de titel. "Nee. Ik ga daar heen, puur om er te zijn en om de Slowaakse trui te dragen. Dat ben ik mijn land verschuldigd."



Sagan geeft Alejandro Valverde een goede kans op de wereldtitel. "Als hij die wint, is het een mooi moment om te stoppen. Anders kan hij gewoon weer door. Maar hij is niet mijn rivaal. Hij is een groot kampioen."

Op de vraag of hij ooit net als Valverde voor het algemeen klassement wil vechten is Sagan duidelijk. "Hoeveel weegt Valverde? Een kilo of 60? Ik weeg 80 kilo. Daar heb je je antwoord. Ik heb geen vet meer, hoe moet ik nog tien kilo verliezen?"