Sagan wint Gent-Wevelgem na uitgekookte sprint, wereldkampioen is ook nieuwe recordhouder

25 maart 2018

11u28 0 Wielrennen Peter Sagan heeft Gent-Wevelgem voor de derde keer in zijn carrière gewonnen. De wereldkampioen haalde het in de sprint van een vrij omvangrijke elitegroep. Elia Viviani en Arnaud Démare strandden op de dichtste ereplaatsen.

Twee bananen in een blauwe achterzak aan de start in Deinze. Niki Terpstra had er weer zin in na zijn exploot in Harelbeke. Het zonnetje scheen en de wind beperkte zich tot een zacht briesje. Ideale koersomstandigheden. Gaan met die banaan!

Dat was ook het duidelijke devies in de eerste wedstrijduren. Ontsnappen was een stevig karwei tot zes gelukkigen plots groen licht kregen. De namen: Ganna (UAE), Duquennoy (Veranclassic), Gonçalves (Katusha), Frison (Lotto-Soudal) Van Goethem en Van Schip (Roompot). Samen zouden ze bijna 200 kilometer van de wedstrijd kleuren.

Geen averij in De Moeren en verder ook weinig impulsen vanuit het peloton. Het was wachten op de heuvelzone. Bij de eerste passage op de Kemmelberg zette Quick.Step zich met Gilbert autoritair op kop, in de plug-streets was het de beurt aan BMC. De afmattingsprocedure werd in gang gezet, maar afscheiding bleef uit.

Tussen de twee passages op de Kemmelberg door wel wat schermutselingen. Wallays, Vermote en Van Keirsbulck schoven op kousenvoeten weg naar de kop van de wedstrijd. Gilbert besefte het gevaar en leidde met een stevige uitval de debatten op de laatste Kemmelberg in. De andere favorieten - met een alweer sterke Van Aert- namen de handschoen op. In een mum van tijd werd het gat op de koplopers gedicht.

Een elitegroep denderde door de Menenpoort op zoek naar de zege in de Vanackerestraat in Wevelgem. Enkel Kristoff, Degenkolb en Groenewegen ontbraken op het appel. Met de wind in de rug ging het in gestrekte draf naar de finish. Een sprint was in de maak, dankzij sterk voorbereidend werk van Gilbert.

In de laatste rechte lijn probeerde Vanmarcke de boel te ontregelen met een late uitval. De kopman van EF-Drapac strandde op enkele honderden meters van de aankomst. Sagan nam royaal over en dat was genoeg om naar zijn derde zege in Gent-Wevelgem te snellen. Démare en vooral een tot tranen toe bewogen Viviani kwamen te laat, al stond er geen maat op de sprint van de wereldkampioen.

Sagan recordhouder in Gent-Wevelgem

Met zijn derde zege in Gent-Wevelgem vervoegt Sagan een illuster rijtje recordhouders. De wereldkampioen is de zesde renner die Gent-Wevelgem drie maal op zijn naam schrijft. Sagan won in 2013 en 2016 en nu dus ook in 2018. Eddy Merckx, Mario Cipollini, Rik Van Looy, Robert Van Eenaeme en Tom Boonen deden het de Slovaak voor.

Bovendien staat Sagan nu voor de zesde keer op het podium van de voorjaarsklassieker. Niemand deed ooit beter. Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy en Eddy Merckx stonden vijf keer op de ereschavotjes.

Erelijst sinds 2008:

2008: Oscar Freire (Spa)

2009: Edvald Boasson Hagen (Noo)

2010: Bernhard Eisel (Oos)

2011: Tom Boonen (Bel)

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Peter Sagan (Slk)

2014: John Degenkolb (Dui)

2015: Luca Paolini (Ita)

2016: Peter Sagan (Slk)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2018: Peter Sagan (Slk)