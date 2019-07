Sagan wil niet naar Aalst komen na voorval met “warmbloedige dames”: “Die jongen was zó aangeslagen” GVS/TLB

16 juli 2019

22u43

Bron: Belga 5 Wielrennen Opvallend nieuws vanuit Aalst. Peter Sagan wil niet naar het na-Tourcriterium komen na een incident dat op de editie van vorig jaar plaatsvond. De Slovaak zou helemaal van zijn melk zijn geweest na een incident met enkele “warmbloedige dames”.

Peter Sagan, de voorbije jaren telkens aanwezig in het na-Tourcriterium van Aalst met de groene trui rond de schouders, zal er dit jaar niet bij zijn. De Slovaak heeft geen zin meer in de trip naar Aalst, zo bevestigt organisator Renno Roelandt aan TV Oost Nieuws. De reden? Enkele dames die vorig jaar plots het podium opsprongen.

“Onmiddellijk na de podiumceremonie hebben we Sagan vorig jaar met veel moeite kunnen overtuigen om zich te laten bewonderen in de VIP-ruimte”, klinkt het. “Op een zeker ogenblik zijn daar een reeks warmbloedige vrouwen dat podium opgesprongen. We hebben hem moeten afvoeren via een achterpoortje”, verduidelijkte organisator Renno Roelandt aan TV Oost Nieuws. “Uitermate gelukkig was die jongen niet. Ik vermoed dat hij niet meer wil komen. Hij was zó aangeslagen. Nu, Sagan is al enkele keren naar Aalst gekomen. Dus het is geen werelddrama.”

Van Aert

De organisatoren van het na-Tourcriterium in Aalst hebben wel de komst van Thomas De Gendt, Tim Merlier en Remco Evenepoel bevestigd. Ze gaan ook vol voor Wout van Aert en voor de Tourwinnaar, wie dat ook wordt. “Met Wout van Aert, wel een onmisbare pion in ons geheel, zijn we ernstig bezig en de Tourwinnaar willen we ook absoluut. Dat zijn we verplicht aan onze stand. Er is een grote kans dat de wielerfans de gele trui zullen zien in Aalst. Maar het is afwachten wie de Tour wint, want er zijn nog zeker vijf kandidaten. Wij mogen niet verkeerd gokken, hè. Want dan ben je je centen kwijt.” Ook Dylan Teuns, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet staan op de verlanglijst. Het criterium wordt maandag 29 juli, daags na de Tour, gereden.