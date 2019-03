Sagan: “Weer een jaar wachten? Wat kan ik anders doen?”



MG

23 maart 2019

19u05 0 Wielrennen Weer een jaar voorbij, weer niet gewonnen in Milaan-Sanremo. Peter Sagan werd vierde op de Via Roma. Hij reed zijn negende Milaan-Sanremo en voor de zevende keer eindigde hij in de top-tien.

Bij een lange dopingcontrole kon Sagan een beetje van de teleurstelling bekomen. Daarna deed hij het verhaal van de finale. “Ik ben de hele tijd dicht bij Alaphilippe gebleven. Hij was erg sterk. Ik heb zelf nog iets geprobeerd, maar Kwiatkowski en Valverde controleerden de boel.”

“Twee kilometer voor de streep begonnen ze te demarreren: Trentin, Alaphilippe en Mohoric. Ik denk dat Alaphilippe de beste benen had.”

In een sprint met lage startsnelheid zocht Sagan naar Valverde. “Ik zat op rechts en ze passeerde me op links. Alaphilippe had twee fietslengten voor en het was erg moeilijk om hem in te halen.”

En dus moet hij weer een jaar wachten. “Wat kan ik anders doen? Dit zegt ook niets over de klassiekers die nu komen. Milaan-Sanremo is niet zoals de Vlaamse klassiekers. Of ik daar terugsla? We zullen zien.” (MG)