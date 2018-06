Sagan voor de zestiende keer aan het feest in Zwitserland, Küng blijft leider DMM

10 juni 2018

17u29 0 Wielrennen De eerste rit in lijn in de Ronde van Zwitserland is zoals verwacht geëindigd op een massasprint en daarin toonde Peter Sagan zich de snelste. De wereldkampioen boekte in Frauenfeld zijn zestiende ritzege in de Zwitserse rittenkoers. Thuisrijder Stefan Küng behoudt zijn gele leiderstrui.

Eén dag na de ploegentijdrit was het in de Ronde van Zwitserland opnieuw te doen in Frauenfeld. In een overwegend vlakke rit was het aan Stefan Küng van BMC om zijn gele leiderstrui te verdedigen tegen het spurtgeweld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Küng daarvoor enkel recht hoefde te blijven. Twintig seconden voorsprong moest voldoende zijn in een rasechte sprintetappe.

Met drie aanvallers in de vlucht van de dag voldeed ook het klassieke scenario aan de verwachtingen. Zaccanti, Quemeneur en Watson mochten vooraan de honneurs waarnemen, terwijl Albasini even later zelf het gaatje wist te dichten.

Vier leiders in de wedstrijd dus, tot Bora-Hansgrohe een flink streep trok in dienst van Peter Sagan. Burghardt en Oss reden de helft van het peloton naar de verdoemenis waardoor Alexander Kristoff de ritzege op ruim twintig kilometer van de meet al kon vergeten. Ook Degenkolb en Greipel losten de rol.

Wat volgde was een vrij chaotische finale waarin zelfs enkele favorieten op de eindzege zich niet onbetuigd lieten. Het was koersen met het hol open en daar profiteerde Stuyven van om zich te tonen met een fikse uitval. Dillier en Richeze volgden, maar een sprint stond in de sterren geschreven.

Daarin ging Team Sunweb vol aan in dienst van Matthews. Gaviria liet zich opfokken en ging als eerste de uitdaging aan. De Colombiaan van Quick.Step schoot op meer dan 300 meter van de meet weg, maar dat was te vroeg. Peter Sagan slingerde zich naar het wiel van Gaviria en kwam er op de streep sterk uit. Nathan Haas werd derde.

Voor Sagan is het zijn zestiende zege in de Ronde van Zwitserland. Iets wat rijkelijk werd gevierd met de aanwezige leden van zijn fanclub uit Slovakije.

Rituitslag

1. Peter Sagan (Slk/BOH) 155.0km in 3u50:09 (gem. 40.40843km/u)

2. Fernando Gaviria (Col/QST) op 0:00

3. Nathan Haas (Aus/TKA) 0:00

4. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

5. Mark Padun (Oek/TBM) 0:00

6. Enrico Gasparotto (Ita/TBM) 0:00

7. Enrico Battaglin (Ita/TLJ) 0:00

8. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 0:00

9. Arthur Vichot (Fra/GFC) 0:00

10. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:00

Stand

1. Stefan Kung (Zwi/BMC) 173.3km in 4u10:24 (gem. 41.525562km/u)

2. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) op 0:03

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:03

4. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:03

5. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:20

6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:23

7. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:23

8. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:23

9. Simon Gerrans (Aus/BMC) 0:28

10. Gregor Muhlberger (Oos/BOH) 0:30