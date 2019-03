Sagan verliest titanenstrijd, maar heeft nog energie genoeg om Quick.Step-verzorger stuipen op het lijf te jagen GVS

15 maart 2019

18u51 0

Peter Sagan is altijd in voor een geintje. De Slovaak moest in de derde rit van de Tirreno-Adriatico zijn meerdere erkennen in Elia Viviani, waarna hij een verzorger van het winnende team Deceuninck-Quick.Step na de krachtmeting dan maar flink de stuipen of het lijf joeg. Het leek wel of de wereldkampioen al dollend met het achterwiel de man onderuit ging halen. Die schrok even, maar focuste zich nadien meteen op de Italiaanse winnaar. En zo is Sagan na zes dagen griep helemaal terug.

