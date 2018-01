Sagan slaat Vlaams openingsweekend over: "Peter moet topfit zijn voor kasseienklassiekers" YP

15u20 5 TDW Wielrennen Geen Peter Sagan in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Slovaakse wereldkampioen slaat het Vlaamse openingsweekend over om topfit te zijn voor de kasseienklassiekers. Dat liet BORA-hansgrohe-trainer Patxi Vila weten.

Eerder gaf Sagan aan wél te starten in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Op die beslissing is de Slovaak blijkbaar teruggekomen, want nu schrapt de wereldkampioen beide koersen van zijn lijstje. Trainer Patxi Vila geeft meer uitleg: "Door het drukke koersschema en de hoogtestages verkiest Peter om enkele weken met zijn zoon Marlon door te brengen. Dat gaat ten koste van het Vlaamse openingsweekend. Bovendien heeft Peter met drie wereldtitels zijn plek al veroverd tussen de allerbesten. Nu is het tijd om meer monumenten te winnen. Het grote doel is om in topconditie te zijn voor de kasseienklassiekers", aldus Villa, die eveneens bevestigde dat hij ook de Amstel Gold Race aan zich laat voorbijgaan.

Sprint wel naar zege in Australië

De drievoudige wereldkampioen is wel aan de slag in het Australiche Adelaide, het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under. Daar won hij vandaag de People's Choice Classic.

Sagan haalde het na 22 ronden van 2,3 km in een sprint voor de Duitser André Greipel (Lotto-Soudal) en de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), twee ex-winnaars. De Italiaan Elia Viviani (Quick-Step Floors) viel net naast het podium. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

Voor Sagan is het de eerste keer dat hij de People's Choice Classic op zijn naam kan schrijven. De voorbije twee jaar ging de winst naar Caleb Ewan.

De Tour Down Under, de eerste rittenkoers van de WorldTour, start dinsdag (16 januari) in Adelaide en duurt zes dagen.

Peter Sagan is 2018 dus goed begonnen. "Het was een snelle wedstrijd met een snelle sprintfinish. Het team heeft heel goed werk afgeleverd. Het plan dat de ploeg had uitgedokterd, is perfect uitgevoerd", vertelde Sagan aan de aankomst.

"Toen de sprint werd ingezet, zat ik een beetje ingesloten", legt hij uit. "Maar toen vond ik het wiel van Greipel en slaagde ik erin de anderen te kloppen op de meet. Ik ben heel blij met dit resultaat, ook voor de ploeg."

