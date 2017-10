Sagan naar Tour Down Under 07u27 0 Rv

Net als dit jaar zal wereldkampioen Peter Sagan (27) zijn seizoen 2018 beginnen in Australië. De Slowaak noemt de Tour Down Under de perfecte start van de WorldTour: "De wedstrijd heeft alles. Een uitdagend parcours, goed weer en fans die ons iedere dag steunen." De Tour Down Under begint op 16 januari.