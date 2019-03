Sagan na ziekte: “Enkel dankzij crash kon ik overleven”

Marc Ghyselinck in Italië

14 maart 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Zijn pornosnor is ­gefatsoeneerd en ­Peter Sagan (29) is vier kilo lichter ­geworden. Dat laatste was niet met opzet. Een hoogtestage van drie weken eindigde met zes dagen buikgriep. Sagan wilde dit jaar absoluut Milaan-Sanremo winnen, maar nu wordt dat misschien een beetje moeilijk. Hoewel. «Ik voel me snel beter worden. Ik maak me geen zorgen.»

Peter Sagan had zich zijn hoogte­stage van twintig dagen op de Spaanse Sierra Nevada natuurlijk anders voorgesteld. Dat hij eerst ­verkouden zou worden en dan ook nog buikgriep zou krijgen, is niet wat je een ideale voorbereiding noemt. Maar het blijkt allemaal weer achter de rug te liggen.

Erg relaxed deed Peter Sagan gisteravond in Hotel King in Marina di ­Pietrasanta het verhaal van zijn ­wedervaren. Zelfs al was het net een bewogen ploegentijdrit geweest. Ploegmaats Oscar Gatto en Rafal Majka reden met 60 km/u een onoplettende toeschouwer aan. Sagan: «Omwille van die crash is het tempo gezakt en zo kon ik overleven.»

