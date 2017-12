Sagan lijkt nog niet helemaal in koersmodus: "Mijn doel in 2018? Een goede vader zijn" Marc Ghyselinck in Duitsland

08u22 0 Photo News Wielrennen "Ik ben geen slecht mens. I'm not a bad guy." Dat is wat Peter Sagan ook van de UCI wilde horen, na de val van Mark Cavendish in de vierde etappe in de Tour de France. Dinsdag gaf de UCI met zoveel woorden toe dat het een verkeerde beslissing van de jury was om Sagan de schuld te geven en hem uit de Tour te zetten. Het gemoed van de drievoudige wereldkampioen is weer gerust.

Sagan ontvangt iedereen in Duitsland, in het hoofdkantoor van sponsor Hansgrohe in Schiltach. Sponsors zijn uitgenodigd, arbeiders en bedienden hebben vrij gekregen om Sagan te kunnen begroeten. Een jaarlijkse meeting met CEO's van over de hele wereld is zelfs met een maand uitgesteld, van begin november naar begin december. Allemaal om de ploegvoorstelling van Bora-Hansgrohe en de ontmoeting met de drievoudig wereldkampioen meer ampleur te geven.

