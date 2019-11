Sagan krijgt Belgische ploegleider bij Bora-Hansgrohe, Heynderickx komt over van Dimension Data DMM

22 november 2019

Peter Sagan krijgt een Belgische ploegleider. De Slovaak zal komend seizoen bijgestaan worden door Jean-Pierre Heynderickx. Onze landgenoot was vorig seizoen nog aan de slag bij Dimension Data.

Heynderickx moet het vertrek van de Spanjaard Patxi Vila als sportdirecteur opvangen bij Bora-Hansgrohe. Vila was sinds 2017 actief bij de ploeg van Sagan. “Na het vertrek van Vila, die heel wat verantwoordelijkheden op zich nam, waren we genoodzaakt om onze ploeg op verschillende gebieden te versterken”, klinkt het in een persmededeling.

Naast de overgang van Heynderickx maakte Bora-Hansgrohe immers ook de aanstelling van een nieuwe coach bekend. Hendrik Werner moet de renners van de ploeg volgend jaar trainingsgewijs bijstaan. “Technisch konden we intern heel wat herschikken, maar met Jean-Pierre Heynderickx krijgen we een heel ervaren sportdirecteur in onze ploeg. Hij brengt de nodige know-how en métier mee voor de Belgische wedstrijden”, aldus manager Ralph Denk.