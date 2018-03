Sagan is terug: "De Strade Bianche is een unieke wedstrijd. Ik probeer te winnen, maar ik ga er mijn leven niet voor laten" Bart Audoore

03 maart 2018

06u30 0

Over zijn echte start van het seizoen: " Weet niet goed waar ik sta"

"Ik heb in januari al de Tour Down Under gereden (waar hij meteen een rit won, red.), maar dat was een ‘trial’, een probeersel. Een beetje zoals naar een avant-première gaan in de cinema. De voorbije weken heb ik in de Sierra Nevada getraind in Spanje. Nu begint het opnieuw. Ik weet niet goed waar ik sta na zo’n lange stage, ik denk dat ik daarvoor een paar wedstrijden nodig heb. Het enige wat ik graag anders had gezien, is het weer."

Over zijn winstkansen voor vandaag: " Ga er mijn leven niet voor laten"

"Geluk speelt hier mee. We staan met 180 aan de start en dat gaat vanavond 180 verschillende verhalen opleveren. Normaal had ik donderdag moeten verkennen, maar het regende te hard. Ik ben amper buiten geweest. Dit jaar zal ik het parcours ontdekken tijdens de race. De Strade Bianche is een unieke wedstrijd, die door zijn hardheid de waarde heeft van een klassieker. Ik probeer te winnen, maar ik ga er mijn leven niet voor laten."

Over het missen van het Vlaamse openingsweekend: " Gezien dat het er ook heel koud was"

De wielerliefhebber heeft Sagan gemist in de Omloop en Kuurne. Heeft hij de koers ook gemist? "Bwa, ik heb gezien dat het er ook heel koud was", grijnsde hij. "Normaal heb ik die twee koersen nodig om in vorm te geraken, maar dit jaar heb ik mijn voorbereiding en programma wat veranderd. Ik heb alles wat opgeschoven waardoor ik langer hoop door te gaan in de klassiekers. Niet in Vlaanderen, maar in Nederland deze keer. Normaal zal ik ook de Amstel rijden."

Over het uitblijven van een nieuwe klassieke zege: " Koers niet alleen in de lente"

De Ronde van Vlaanderen in 2016: vreemd genoeg is het nog steeds de enige grote klassieke zege van Sagan. Al is er natuurlijk niets mis met Gent-Wevelgem (2013 en 2016), de Brabantse Pijl (2013), de E3 Harelbeke (2014) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2017). Maar toch, drijft de wereldkampioen op revanche na het uitblijven van die topoverwinning vorig jaar? "Excuseer, ik heb vorig jaar ook grote koersen gewonnen. Niet in het voorjaar? Neen, maar ik koers niet alleen in de lente. Ik rijd in alle seizoenen."

