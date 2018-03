Sagan hekelt rol van Gilbert: "Sommigen speelden spelletjes" DMM & JDK

24 maart 2018

08u40 2 Wielrennen Geruisloos liep hij binnen op meer dan drie minuten. De E3 Harelbeke was niet de wedstrijd van Peter Sagan. De drievoudige wereldkampioen kwam in het begin van de wedstrijd (zonder erg) ten val en miste daarna volledig de slag op de Oude Kwaremont.

"Soms gaat het goed, soms gaat het slecht", reageerde Sagan achteraf. Een dooddoener die zijn koers helemaal samenvatte. "Ik kende een moeilijke dag en dat was het dan. Geen drama, zondag is er een nieuwe wedstrijd."

De Slovaak moest zijn meesterschap erkennen in het werk van Quick.Step. "Ze reden een sterke koers, al waren er wel die spelletjes speelden. Eerst kropen ze in het wiel en daarna reden ze weg."

Sagan hintte daarmee op de rol van Philippe Gilbert. De wereldkampioen trachtte net na de Taaienberg het gat op Lampaert en Terpstra te dichten, maar kreeg daarbij een Ardense waakhond mee. Gilbert speelde het teamspel perfect en dat was uiteraard in het nadeel van Sagan.

"Op een bepaald moment schoof ik inderdaad met Peter mee", vertelde Gilbert. "Hij wilde dat ik overnam, maar dat weigerde ik. Daar was hij zeer ontstemd over. Wat ik niet zo goed begreep. Sagan moet toch weten dat ik dat in de gegeven omstandigheden niet kon maken."

'De meester-afstopper': "Antikoers, maar het hoort erbij"

Gilbert stopte, samen met Stybar, af als de beste. "Niet mijn favoriete bezigheid. (lacht) Het is antikoers. Mais voilà. Het maakt soms onvermijdelijk deel uit van de tactiek. Aangenaam is het niet, zo'n twee kerels die voortdurend elke vorm van organisatie breken. Maar dat was nu eenmaal onze taak. Zonder dat werk won Terpstra niet. Ik hoop op een beetje begrip."

Net toen Gilbert op de Karnemelkbeekstraat de intentie had om in zijn eentje naar Terpstra te springen, zette Lampaert zich vooraan nog eens schrap. Waardoor hij het laatste kloofje niet meer dicht kreeg. "Ik hoorde dat Yves vooraan moest lossen, vandaar de jump. Beter met twee dan alleen, redeneerde ik. Toen ik bleef hangen, heb ik me laten uitzakken. Om me daar verder nuttig te maken."

Een gemiste kans? "Neen, zo zie ik het niet. Vorig jaar, in de Ronde, heb ik zelf kunnen profiteren van het controlewerk van de teammaats. Voor hetzelfde geld keren de rollen zich dit voorjaar om en win ik niets. Zo werkt het nu eenmaal bij Quick.Step Floors. De 'team spirit' primeert."

Gilbert stelde zichzelf conditioneel gerust en het vraagteken, dat hij na een fletse Milaan-Sanremo achter zijn nam had staan, is weggegomd. "Verloren tijd haal je nooit meer in. Dat is des levens. Door ziekte en slecht weer miste ik een paar belangrijke trainingen. Maar vandaag heb ik wel een mooie stap vooruitgezet, denk ik."