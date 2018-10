Sagan gunt ons in zijn boek een blik in zijn wereld: "Na Rio moet Greg gedacht hebben dat ik een enorme lul was" Marc Ghyselinck

03 oktober 2018

07u45 0 Wielrennen Een vierde wereldtitel op rij zat er uiteindelijk niet meer in. Dat was nog een hoofdstuk erbij geweest in ‘Sagan. Mijn Wereld’, de biografie van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan (28) die vanaf deze week in de winkel ligt. ­Sagan vertelt onder meer hoe zijn zege in Parijs-Roubaix 2018 aan een zijden draadje hing.

Over de wereldtitel in Richmond 2015

Ik stopte midden op de weg, liet mijn fiets zelfstandig doorrollen en gooide mijn helm omhoog. Tom Boonen kruiste mijn blik. Het pleitte voor de geweldenaar dat hij vanwege de gemiste kans niet uit frustratie op zijn stuur beukte, maar me breed grijnzend een high five gaf. Er ontstond enige commotie toen het aantal felicitaties naar mijn idee nogal overdreven werd. Rond het podium waren de superlatieven niet van de lucht, en ik verlegde het gespreksonderwerp naar de vluchtelingencrisis in Europa. Ik weet niet of je je de situatie anno 2015 nog herinnert, maar er waren ­dagelijks berichten over mensen die uit wanhoop hun thuisland ontvluchtten en daarbij de dood vonden. Het was niet mijn bedoeling mezelf tot een soort ambassadeur te bombarderen, ik voelde me gewoon ongemakkelijk met de situatie waarin iedereen in de rij stond om mijn voeten te kussen terwijl er zoveel belangrijker dingen in de wereld gaande waren. Maar in mijn wereld? Ja, in de mijne was dit een hoogtepunt.

Greg Van Avermaet, olympisch kampioen in Rio

Blijkbaar was ik achteraf gezien toch niet echt geroepen om olympisch kampioen mountainbiken te worden. Maar we hebben vreselijk veel lol gehad. Terug aan de kust zat ik televisie te kijken en plotseling verscheen Greg Van Avermaet in beeld, olympisch wegkampioen. Holy shit!

