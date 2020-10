Sagan geniet na eerste zege in 461 dagen: “Ook de criticasters zullen blij zijn. Ze kunnen nu voor een tijdje zwijgen” XC

13 oktober 2020

18u54

Bron: Belga 0 Wielrennen Na 461 dagen droogte kon Peter Sagan eindelijk nog eens een overwinning vieren. De 30-jarige Slovaak van BORA-hansgrohe schreef voor het eerst een Giro-rit op zijn palmares en genoot achteraf ook van de manier waarop hij dat had gepresteerd.

Sagan won de tiende Giro-etappe tussen Lanciano en Tortoreto op een manier die veel wielerfans duimen en vingers deed aflikken. In de heuvelachtige slotfase gooide hij de andere vroege vluchters af en slaagde hij erin te weerstaan aan de druk van de klassementsrenners. "Ik won op mijn manier. Neen, ik had absoluut geen plan. Ik maakte de koers, gaf wat show, en won op een speciale manier", beleefde Sagan zijn ritzege opnieuw.

Voor een veelwinnaar als Sagan was het langer wachten dan ooit op een zege. "Eindelijk. Ik ben al aan het proberen sinds we het seizoen herstart hebben. Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Tour de France, ... Ik stond vaak op het podium, in de top vijf, maar de zege kwam niet. De laatste keer dat ik won, was vorig jaar in de Tour. Dat is al lang geleden, en eindelijk komt het weer. Daar ben ik heel blij mee. Ook de criticasters zullen blij zijn. Ze kunnen nu voor een tijdje zwijgen."

Dankzij zijn overwinning is Sagan ook de honderdste renner die erin slaagde om etappes te winnen in de drie grote ronden. Hij is bezig aan zijn debuut in de Giro. "Tuurlijk ben ik blij dat ik nu ook mijn eerste ritzege heb in de Giro. Ik houd altijd van koersen - en winnen - in Italië." Sagan was eerder deze Giro al tweemaal als tweede geëindigd.

