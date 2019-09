Sagan en Alaphilippe over Evenepoel: “Hij kan het WK winnen...in het tijdrijden” JSU

12 september 2019

06u40

Bron: VTM Nieuws 0 Wielrennen Remco Evenepoel neemt de komende dagen voor het eerst deel aan de voor de Canadese WorldTourwedstrijden in Quebec (morgen) en Montreal (zondag). Evenepoel legt er de laatste hand aan zijn WK-voorbereiding en de youngster kan daar echt wel een rol van betekenis spelen, zo denken Peter Sagan en Julian Alaphilippe. De twee wereldtoppers zijn ook van de partij in Canada.

Sagan: “Hij heeft een mooie toekomst voor zich”

“In ben zeker onder de indruk van wat hij allemaal laat zien”, zegt Sagan over Evenepoel. “Hij is nog maar 19 en haalt toch al het niveau van een profrenner. Er wacht hem een zeer mooie toekomst, denk ik.”

Alaphilippe: “Hij kan het WK winnen...in het tijdrijden”

Of Remco Evenepoel op zijn negentiende al in staat moet zijn om te kunnen verrassen, werd Alaphilippe gevraagd in Canada. “Ik ben ervan overtuigd dat hij niet zomaar zal deelnemen”, aldus de Fransman, ploegmaat van Evenepoel bij Deceuninck-Quick.Step. “Hij is in staat om te winnen...in het tijdrijden. Dat ik zoiets zeg, zorgt niet voor extra stress bij hem. Hij heeft een goede entourage en tussen de oren zit het goed bij Remco - hij is altijd zeer gemotiveerd. Als je ziet wat hij bijvoorbeeld op het EK tijdrijden heeft gedaan...ik zie niet veel renners die op het WK sterker dan hij zullen zijn. Voor de wegrit zal het anders zijn. Dat is bijna 300 kilometer en als Remco zich echt op de tijdrit zal richten...Maar dat ik zeer fier ben op hem, spreekt voor zich.”

