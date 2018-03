Sagan: "Boonen en ik zijn beste vrienden. Maar we hebben niet veel contact meer, ik ben niet goed met een smartphone" Peter Sagan is torenhoog favoriet voor de Ronde Marc Ghyselinck

31 maart 2018

09u18

Bron: Eigen berichtgeving 0

Hij is drie keer wereldkampioen, won al meer dan 100 koersen en heeft een erelijst om van te duizelen. Het is haast niet te geloven dat Peter Sagan (28) in zijn carrière nog maar één monument heeft gewonnen: de Ronde van Vlaanderen, in 2016. Zondag doet hij daar misschien een tweede overwinning bij. Hij is tenslotte torenhoog favoriet.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN