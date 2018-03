Sagan blikt op geheel eigen wijze vooruit naar 'Vlaanderens Mooiste': “De Ronde is belangrijk, omdat ze belangrijk is" Thomas Lissens

31 maart 2018

17u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Sterren komen altijd wat later. Peter Sagan dus ook. Terwijl de meeste favorieten voor de Ronde van Vlaanderen gisteren hun persbabbel organiseerden, deed de 28-jarige Slovaak dat vandaag. De drievoudig wereldkampioen blikte met vertrouwen en in zijn inmiddels kenmerkende flegmatieke stijl vooruit naar de wedstrijd die hij in 2016 won. "Gent-Wevelgem heeft voor rust tussen de oren gezorgd."

Sagan weet wel hoe hij een groep mensen moet inpakken. BORA-Hansgrohe, de werkgever van de Slovaak, had de populariteit van haar kopman wat onderschat. Het zaaltje voor de persbabbel was wat aan de kleine kant, maar met een kwinkslag brak 'Peto' meteen het ijs. "Er is te veel volk gekomen", zei hij met een stevige grijns op het gezicht. Humor is nooit veraf tijdens een persmoment van Sagan, maar op enkele thema’s ging de nummer drie van de WorldTour-ranking toch iets dieper in:

ZIJN PLOEG

De (voorjaars)ploeg van BORA-hansgrohe is sterker dan vorig seizoen. Onder anderen Daniel Oss kwam erbij en daar put Sagan naar eigen zeggen vertrouwen uit. “Oss is zeker een versterking. Hij heeft veel kwaliteiten en daardoor geeft hij ons op tactisch vlak meer mogelijkheden. Ik weet bijna zeker dat ik in de finales op hem kan rekenen.”

“Onze ploeg is veel beter dan vorig seizoen”, aldus de wereldkampioen. “De ploeg die je achter jou hebt staan is belangrijk, in elke race. Of je een resultaat kan rijden hangt af van geluk, maar ook de sterkte van het team is een doorslaggevende factor. En ik weet zeker dat mijn team morgen sterk genoeg zal zijn.”

VERTROUWEN

Sagan won op 19 januari een rit in de Tour Down Under, maar daarna moest de wereldkampioen wachten tot Gent-Wevelgem op een nieuwe zege. Voor een veelwinnaar als Sagan is dat relatief lang en de Slovaak geeft ook toe dat zijn sprintzege voor wat extra rust tussen de oren heeft gezorgd. “Natuurlijk is het beter om met een zege in de achterzak af te zakken naar een belangrijke afspraak. Ook voor mij. Na mijn zege van vorige zondag ben ik toch meer relaxed en dat geldt ook voor het team.”

PLANNING

Sagan liet afgelopen woensdag Dwars door Vlaanderen, in tegenstelling tot de andere grote namen, aan zich voorbijgaan. De kopman van BORA koos ervoor om meermaals doorgedreven te trainen en op donderdag ging hij het Ronde-parcours nog eens verkennen. “Natuurlijk ken ik het parcours wel, maar zo’n verkenning is wel eens nuttig om eens op te frissen waar de heikele punten liggen of om belangrijke situaties van de vorige edities nog eens op te frissen.”

ZIJN VORIGE ZEGE

Sagan heeft voorlopig één wielermonument gewonnen: de Ronde van Vlaanderen van 2016. “Het mooiste moment van die dag was misschien wel mijn aanval”, aldus Sagan, die twee jaar geleden samen met Michal Kwiatkowski op 32 kilometer van de streep in het offensief trok. “Kwiatkowski en ik moesten toen kiezen: blijven rijden of toch wachten op de grote groep die ons op de hielen zat. Die beslissing was heel belangrijk.” Op de Paterberg kieperde hij met Sep Vanmarcke vervolgens zijn laatste volgeling overboord. “Het was een goede dag. Ik had veel energie en kon uiteindelijk ook winnen.”

DE RONDE VAN VLAANDEREN

“De Ronde is een wedstrijd die je niet kunt haten, hoe de koers ook verloopt. ’t Is de wedstrijd waar iedereen zich maandenlang op voorbereidt”, zegt Sagan. “Het kan morgen goed gaan, maar ook slecht. Dat is jammer, maar daarom ga je die wedstrijd niet haten. Maar natuurlijk hoop ik wel dat het goed gaat. De Ronde is belangrijk…omdat ze belangrijk is. Er zijn enkele wedstrijden – zoals ook Parijs-Roubaix of de Tour de France – die wereldwijd aanzien hebben en de Ronde hoort daar ook bij. De race ligt mij, veel meer dan pakweg de Ronde van Lombardije, en dus is het wel een heel belangrijke wedstrijd voor mij. Even belangrijk als het WK? Neen, dat net niet. Ik heb beide koersen gewonnen en moet toegeven dat wereldkampioen worden nog wat specialer is. Maar begrijp me niet verkeerd: de Ronde winnen is ook heel wat, hoor.”

QUICK.STEP-FLOORS

Sagan werd dit voorjaar ook geconfronteerd met het sterke Quick.Step-Floors-blok. In de E3 zat hij zelf een hele dag in de tang. “Als vier of vijf sterke renners het opnemen tegen één iemand, dan wordt het natuurlijk moeilijk”, aldus Sagan. Zou het dan een oplossing zijn om zelf al snel iets te proberen? “Dat denk ik niet. Want als je de wedstrijd te snel probeert open te breken, teken je eigenlijk jouw eigen doodvonnis. Zij hebben meerdere pionnen, die op verschillende mogelijke scenario’s kunnen reageren. Maar het is ook niet onmogelijk om hen te verslaan, hé. Dat heb ik in Gent-Wevelgem getoond.”