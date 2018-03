Sagan: "Bij voorsprong de makkelijkste Gent-Wevelgem die ik al gereden heb" ODBS

25 maart 2018

18u21

Bron: VRT 2 Wielrennen De 80ste Gent-Wevelgem barstte pas laat los maar kreeg wel een koninklijke spurt. Dan is er maar eentje die erbovenuit steekt: Peter Sagan. De wereldkampioen gaf Viviani en Démare het nakijken en won voor de derde keer Gent-Wevelgem. Voor de Slovaak van Bora-hansgrohe was het de makkelijkste van de drie, stelde hij achteraf.

't Was met de klasse van de wereldkampioen dat Sagan het haalde. Hij leek te snel Vanmarcke, die de verdienste had het toch nog te proberen, bij te halen en op kop te komen, maar dat was buiten de machtsmens in Sagan gerekend. "Toen ik Démare zag aangaan besliste ik ook om alles te geven. Zo'n spurt is altijd een loterij, maar deze draaide erg goed uit. Ik had ook de benen om zo sterk te finishen."

For the third time our champion: @petosagan ! 🥇 #GWE18 #7racesinFlandersFIelds pic.twitter.com/y0VSN9QaHd GentWevelgem(@ GentWevelgem) link

Geen éénmansoperatie van Sagan ditmaal. Hij kon op Marcus Burghardt rekenen, die vooral op de Kemmel belangrijk was. "Daar anticipeerde hij erg goed toen Vanmarcke op het steilste stuk koers maakte. Hij was top vandaag en een erg belangrijke factor in onze winst", aldus Sagan, die sprak van zijn 'makkelijkste' zege in Gent-Wevelgem. "De afwezigheid van wind en zware omstandigheden zorgde er wel voor dat de koers lange tijd stresserend was omdat we nog met zoveel voorin zaten. Maar uiteindelijk werd dit een veel minder selectieve koers dan anders."

Niet dat er twijfels in het hoofd van Sagan zullen geweest zijn na zijn mindere E3 Harelbeke vrijdag, maar dat er voor de Ronde volgende zondag één topfavoriet is, mag wel duidelijk zijn. "Ik weet niet waarom ik vrijdag wat minder was. Dat overkomt me nu eenmaal soms na Milaan-Sanremo, waarna ik altijd enkele dagen rust pak. Het is nu ook niet zo dat ik me top voorbereid om in Harelbeke en Gent-Wevelgem 100 procent top te zijn. Als dan de stijl van de race me zoals vrijdag niet ligt, toen het er al snel 'crazy' aan toeging, kan dat gebeuren."