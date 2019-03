Sagan al vijf dagen geveld door maagvirus Redactie

12 maart 2019

Geen ideale voorbereiding voor Peter Sagan op Tirreno-Adriatico en de rest van zijn voorjaar. De Slovaak kampt met een maagvirus dat hem al vijf dagen belet normaal te eten, laat staan dat hij intensief kan trainen. Zijn deelname komt niet in gevaar, maar de officiële persconferentie van vandaag en de verkenning van het tijdritparcours laat hij aan zich voorbijgaan.

Samen met enkele ploegmaats van Bora-Hansgrohe opteert hij voor een korte training in de buurt van Lido di Camaiore, waar de Tirreno woensdag van start gaat met een ploegentijdrit. Sagan reed dit seizoen louter de Tour Down Under en de Ronde van San Juan. De Strade Bianche liet hij links liggen om langer op hoogtestage te kunnen in de Sierra Nevada, in de hoop zo top te zijn van Milaan-Sanremo tot Luik-Bastenaken-Luik. (ODBS)