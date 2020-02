Rui Costa wint sprint bergop in openingsrit Saudi Tour SVBM

04 februari 2020

14u08 0 Wielrennen De Portugees Rui Costa (UAE Team Emirates) heeft de eerste etappe van de Saudi Tour gewonnen. Hij klopte in een sprint bergop Heinrich Haussler (Bahrain McLaren) en Nacer Bouhanni (Arkea - Samsic). De ex-wereldkampioen is ook de eerste leider.

De Saudi Tour is aan zijn eerste editie toe. Met voormalige wereldkampioenen als Mark Cavendish en Rui Costa staat er meteen mooi volk aan de start. Ook Niki Terpstra draait er de benen warm voor de kasseiklassiekers.

De openingsetappe bracht de renners over 173 kilometer van Riyad naar Jaww. Op papier leek het meteen een eerste kans voor de sprinters, al ging de slotkilometer gestaag bergop.

Het peloton leek zich zelfs te misrekenen. Vier vroege vluchters leken het onderling te mogen uitmaken voor de overwinning, maar dat was buiten Rui Costa gerekend. De Portugese ex-wereldkampioen haalde het na een lange sprint voor Heinrich Haussler en Nacer Bouhanni. Costa is meteen ook de eerste leider. Jens Debusschere was eerste Belg op een 10e plaats.

De tweede rit brengt de renners morgen van Sadus Castle weer naar Riyad. Een massasprint lijkt onvermijdelijk. De Saudi Tour duurt nog tot zaterdag.