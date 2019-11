Rugnummer 143 van Bjorg Lambrecht wordt niet meer opgespeld in Ronde van Polen

We carry the memory of Bjorg Lambrecht everyday, but since it’s All Saints’ Day, please light a candle for him, wherever you go today [*] We will. And we officially confirm that number #143 will never be worn again in Tour de Pologne. It’s #ForBjorg. We’ll remember you always. pic.twitter.com/3lS3AAB8pn

Tour de Pologne(@ Tour_de_Pologne)