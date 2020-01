Exclusief voor abonnees Rudy Pevenage openhartig over dopingverleden: “Als ik namen noem, lig ik morgen met afgesneden kop in mijn bed” Marc Ghyselinck

23 januari 2020

03u00 0 Wielrennen Hij had zijn boek Rudicio kunnen noemen. Naar: ‘Hijo di Rudicio’, de codenaam van ex-Tourwinnaar Jan Ullrich in het grote ­dopingschandaal Operación ­Puerto. Maar hij koos voor de ­titel: Der Rudy. Het is de opgestoken middenvinger van Rudy ­Pevenage (65) naar de Duitse pers, die zijn pupil Jan Ullrich heeft afgebrand, terwijl Ullrich volgens Pevenage maar gewoon doping gebruikte zoals iedereen doping gebruikte. Over die ­onwaarschijnlijke jaren vertelt Der Rudy, met mate. Want hij zou nog veel meer kunnen vertellen.

Hij liep al een hele tijd met de idee om dit boek te schrijven, zegt Rudy ­Pevenage. “Ik dacht eerst: ik laat het boek pas verschijnen als ik er niet meer ben. Ik ben al een paar keer bijna weggeweest. Ik heb enkele zware ongevallen ­gehad. Ik heb keelkanker overleefd. Maar dan dacht ik: ik doe het nu. En wie wil reageren, moet het maar doen. Ik heb van niets of niemand schrik. Ook niet van Bild ­Zeitung of Focus. Die hebben mij ­genoeg gekloot in mijn leven.”

