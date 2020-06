Rudy Pevenage breekt opnieuw een lans voor Jan Ullrich: "Hij verdient een tweede kans” Redactie

08 juni 2020

10u01

Bron: Sportbuzzer 0 Wielrennen Rudy Pevenage heeft in een interview met het Duitse website Sportbuzzer nog eens zijn nek uitgestoken voor Jan Ullrich. “Hij verdient een tweede kans”, zei Pevenage, wiens Rudy Pevenage heeft in een interview met het Duitse website Sportbuzzer nog eens zijn nek uitgestoken voor Jan Ullrich. “Hij verdient een tweede kans”, zei Pevenage, wiens autobiografie , die in januari in ons land uitkwam, intussen ook in Duitsland verscheen.

Sportdirecteur Pevenage en Jan Ullrich werkten eind jaren ‘90 en begin jaren 2000 nauw samen bij het Duitse Telekom. Na zijn carrière ging het de voorbije jaren steil bergaf met Ullrich. “Jan is tijdens zijn carrière niet slim geweest”, begon Pevenage. “Hij had driemaal de Tour moeten winnen. Er zat veel meer in, maar hij won toch één keer de Ronde van Frankrijk, werd twee maal wereldkampioen tijdrijden en olympisch kampioen in Sydney. Jan is wereldwijd een grote ster.”

Pevenage hoopt dat Ullrich, die in het najaar van 2018 nog in een ontwenningskliniek verbleef na een reeks incidenten, in de toekomst weer in het openbaar kan verschijnen. Hij wil hem daar zelfs bij helpen. “Hij verblijft momenteel bij vrienden in Freiburg en het gaat goed met hem”, aldus Pevenage. “Jan was in het wielerpeloton altijd een geliefde jongen, helemaal anders dan zijn concurrent Lance Armstrong. Maar Jan had één probleem. Hij werd in Duitsland door de kranten eerst de hemel ingeschreven en nadien de diepte ingestort. In landen als België of Italië is Jan een held. Overal waar ik kom, vragen ze me naar hem. Maar in Duitsland wordt hij vergeten.”

Lees ook:

Pevenage openhartig over dopingverleden: “Ali Babá bediende andere ploegen met mijn mountainbike. Hij heeft zich later van miserie verhangen” (+)

Hoe gaat het ondertussen met Jan Ullrich? Pevenage: “Jan heeft nog mindere periodes, maar van zijn verslaving is hij af”