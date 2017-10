Roy Jans rijdt volgend seizoen voor Cibel-Cebon 10u12 0 BELGA Roy Jans was vorig jaar de snelste in Putte-Kapellen.

Roy Jans tekent bij Cibel-Cebon

Roy Jans verlaat WB-Veranclassic-Aqua Protect en trekt naar Cibel-Cebon. De 27-jarige sprinter was afgelopen seizoen goed voor één overwinning. Onze landgenoot won de Grand Prix de la ville de Pérenchies.



Gisteren verdedigde Jans nog zijn titel in Putte-Kapellen, maar verder dan een vijfde plek geraakte de Limburger niet. In de laatste profkoers van Jurgen Van den Broeck ging de Nederlander Arvid de Kleijn met de zege aan de haal.