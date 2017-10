Roy Jans rijdt volgend seizoen voor Cibel-Cebon - Quintana roept zichzelf al uit tot kopman in de Tour 14u12 0 BELGA Roy Jans was vorig jaar de snelste in Putte-Kapellen.

Quintana: "Met steun van team kan ik doel in Tour bereiken"

De rampzalige verlopen Tour de France van dit jaar lijkt het zelfvertrouwen van Nairo Quintana niet te hebben aangetast. De Colombiaan van Movistar liet gisteren na de voorstelling van het parcours van 2018 weten van de Tour zijn hoofddoel van het komende seizoen te maken.



"In 2018 wordt de Tour mijn belangrijkste objectief", liet Quintana op Twitter optekenen. "Zoals ik het graag heb, worden de hoogste bergen aangedaan. Het wordt niet makkelijk, maar we moeten leren uit het verleden. Met de steun van een sterk team, een goede gezondheid en mijn geloof in God kan ik mijn doel bereiken."



Quintana werd in de voorbije Tour slechts twaalfde, een resultaat dat in vergelijking met de vorige jaren flink tegenviel. In de Giro werd de Colombiaan wel nog tweede, na Tom Dumoulin, maar toch koos Movistar ervoor om de Spanjaard Mikel Landa voor volgend seizoen aan te trekken. Landa maakte in de Tour indruk in dienst van winnaar Chris Froome en hoopt komend seizoen als kopman zijn kans te mogen gaan in La Grande Boucle.

TDW

Roy Jans tekent bij Cibel-Cebon

Roy Jans verlaat WB-Veranclassic-Aqua Protect en trekt naar Cibel-Cebon. De 27-jarige sprinter was afgelopen seizoen goed voor één overwinning. Onze landgenoot won de Grand Prix de la ville de Pérenchies.



Gisteren verdedigde Jans nog zijn titel in Putte-Kapellen, maar verder dan een vijfde plek geraakte de Limburger niet. In de laatste profkoers van Jurgen Van den Broeck ging de Nederlander Arvid de Kleijn met de zege aan de haal.