Roxanne, de vriendin van Mathieu van der Poel, spreekt: “Elkaar leren kennen in Finland”

15 december 2019

VTM Nieuws strikte Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, voor een babbel. Hoe ziet zo’n crossdag er voor haar uit? “Ik kom rond halftwaalf aan met Mathieu. De mama maakt dan meestal eten voor de jongens en vervolgens babbelen en lachen we in de mobilhome. Tot hij naar de startlijn gaat”, vertelde Roxanne. “Ik vind dat echt een familiemoment. Het is ook leuk omdat er vrienden komen kijken. Na de cross gaan we altijd gezellig een hapje eten en iets drinken. Dat zijn fijne momenten.” En hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In Finland, door er te gaan driften op sneeuw en ijs. Auto’s zullen altijd een gedeelde passie blijven. Ik vind het leuk om het er met hem over te hebben”, vervolgde Roxanne. “Dat hij voor één discipline (Mathieu is wereldtop in het wielrennen, veldrijden én mountainbiken, red.) moet kiezen en we zo meer tijd samen zouden hebben? Hij doet dat allemaal supergraag. Hij is ook supergoed in alles wat hij doet. Dus ik sta daar zeker achter.”