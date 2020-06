Rotselaar zal eerste profkoers na corona organiseren in België: “Voelen dat nood aan competitie enorm is” Redactie

19 juni 2020

14u22

Bron: Belga 0 Wielrennen Vermarc Sport, de kledingsponsor van de Belgische WorldTour-teams Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal, zal op zondag 5 juli in het Vlaams-Brabantse Rotselaar de eerste professionele wielerwedstrijd in ons land sinds de coronapandemie organiseren. Het bedrijf kreeg de steun van burgemeester Jelle Wouters.

Ook de burgemeesters van de omliggende gemeenten Gwendolyn Rutten (Aarschot) en Hans Eyssen (Holsbeek), Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant en de politiekorpsen van de betreffende gemeenten gaven hun akkoord. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de organisatie.

“Wielrennen zit in ons bloed. Heel wat koersen werden wegens Covid-19 meteen afgelast of verplaatst. Nu we stilaan uit de lockdown kruipen, voelen we dat de nood aan competitie bij de Belgische eliterenners enorm groot is”, verklaarde Marc Verbeeck (zoon van ex-wielrenner Frans Verbeeck), CEO bij Vermarc Sport. “Met een nieuwe koers als ‘De Grote Prijs Vermarc Sport’, in samenwerking met Het Vliegend Wiel Rotselaar, willen we de eliterenners opnieuw laten proeven van de koers, uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen en onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rond het coronavirus.”