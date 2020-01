Roodhooft over Van der Poel: “Monument winnen lijkt ons niet onmogelijk” TLB

03 januari 2020

19u07 0 Wielrennen Teammanager Philip Roodhooft stelde vandaag zijn ploeg Alpecin-Fenix voor. In totaal werden er door de twee nieuwe hoofdsponsors 27 renners gepresenteerd, maar het draaide toch vooral om één persoon: Mathieu van der Poel. Volgens Roodhooft mag zijn goudhaantje zéér hoog mikken.

“Of het kan, een monument, het WK veldrijden én de olympische titel op de mountainbike winnen in één jaar? Dat kan zeker”, aldus Roodhooft. “Tussen kunnen en gebeuren is echter een grote kloof en ik vind dat het niet fair zou zijn tegenover Mathieu om te veel druk te gaan zetten. Maar dat de wereldtitel in het veld voor hem kan, is duidelijk. Als we zijn afgelopen mountainbikeseizoen gezien hebben, dan is winnen tegen de allerbeste in topvorm ook iets dat absoluut mogelijk is. Dat heeft hij al een aantal keer gedaan. En als je de Amstel Gold Race en enkele Vlaamse voorjaarswedstrijden kan winnen, dan is het voor ons ook niet onmogelijk om een echt monument te winnen.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.