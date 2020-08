Rondvliegend hek zorgt voor Belgische slachtoffers in Ronde van Hongarije, Mareczko sprint naar winst Redactie

31 augustus 2020

17u05 0 Wielrennen Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Hongarije wordt er gekoerst. Niet zonder commotie, want na een chaotische sprint zorgde een rondvliegende dranghekken voor averij bij landgenoten Boris Vallée en Franklin Six.

“Beste UCI, hebben jullie recentelijk geen statement naar buiten gebracht waarbij jullie verzekeren om voor de veiligheid van de renners in te staan?” Net als na de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen toonde Alex Kirsch zich gisteren kritisch ten aanzien van de Internationale Wielerunie (UCI) na een nieuw incident in de Ronde van Hongarije.

De tweede rit met aankomst in Hajdúszoboszló werd in het slot helemaal ontregeld nadat een hek het peloton in vloog. Wellicht gebeurde dat nadat een renner aan één van de uitstaande pootjes haperde. Het gevolg was een flinke valpartij met meerdere slachtoffers.

Zo liep Boris Vallée van Bingoal - Wallonie-Bruxelles een breuk op in zijn heup. Franklin Six, de neef van Frank Vandenbroucke, liep een handbreuk op. Beide renners zijn al naar België teruggekeerd. “Dit had veel erger kunnen aflopen, maar voor Boris Vallée is zijn seizoen wel voorbij”, tweette Six.

Voor de volledigheid ging de zege naar Jakub Mareczko van Team CCC. Het is niet de eerste keer dat er incidenten zijn in Hongarije. Vorig jaar was er nog een grote valpartij nadat het peloton de verkeerde kant werd uitgestuurd.

Could have been worse than a broken Hand for me and a broken hip for @BorisValle3 (his season is over). https://t.co/KSYS2d9Vul Franklin Six(@ rennerman6) link

Italiaan Mareczko wint zijn tweede etappe

Na al het tumult heeft de Italiaan Jakub Mareczko (CCC Team) zijn tweede ritzege op rij behaald. Hij won aan het eind van de derde etappe de massasprint voor de Australiër Kaden Groves (Mitchelton-Scott), de nieuwe leider in het klassement.

Vijf vluchters reden het grootste deel van de biljartvlakke, 182 kilometer lange etappe tussen Karcag en Nyiregyhaza aan de leiding. De Belg Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise) kreeg daarin het gezelschap van de Italiaan Riccardo Verza, de Nederlander Lennard Hofstede, de Noor Kristian Kulset en de Oostenrijker Maximilian Kuen. Hofstede probeerde het in de finale nog solo, maar hij werd zes kilometer voor de finish teruggenomen.

CCC was één van de leidende teams in de achtervolging op de vroege vlucht, en die inspanningen werden beloond. In een nipte sprint haalde de Poolse Italiaan Mareczko het voor Groves en de Noor Erlend Blikra. David van der Poel finishte als vijfde. In het algemene klassement heeft Groves nu een voorsprong van twee seconden op de vorige leider, Jon Aberasturi. Emiel Planckaert (+0:06) en Gilles De Wilde (+0:07) zijn vierde en vijfde in de stand.

