Ronde-winnaar Bettiol wint tijdrit en komt zwalpend over de streep: “Nog niet tevreden over conditie” Redactie

10 februari 2020

08u04 0 Wielrennen Alberto Bettiol is tweede geworden in het eindklassement van de Ster van Bessèges, een vijfdaagse Franse rittenkoers. De Italiaan won wel de afsluitende tijdrit en moest na afloop van z’n fiets geholpen worden omdat hij zo diep gegaan was. Bettiol etaleert zo vroeg in het seizoen al z’n uitstekende vorm. Hij wil dit jaar bevestigen in het klassieke voorjaar: “Waarom zou ik geen andere grote wedstrijden kunnen winnen?”

Geen Van Avermaet, Van der Poel, Gilbert, Van Aert of Sagan op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen 2019, wel Alberto Bettiol. De Italiaan glipte weg op de Oude Kwaremont en de rest zag hem nooit meer terug. Een complete verrassing op dat moment en Bettiol kreeg al snel het label ‘eendagsvlieg’ opgekleefd. Daar wil hij vanaf en in de Ster van Bessèges maakt de Italiaan met z’n zege meteen een statement met een tijdritzege vroeg in het seizoen: “Ik heb de zwaarste wedstrijd al kunnen winnen, ik begrijp niet waarom ik in de toekomst niet nog andere grote wedstrijden zou kunnen winnen?”, reageerde hij na z’n overwinning bij DirectVélo. De eindzege in Frankrijk zat er net niet in voor de Italiaan. Die was voor Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale). De Franse ex-wereldkampioen bij de beloften hield in het klassement 13 seconden voorsprong over op Bettiol.

Start in Strade Bianche

Bettiol lijkt alvast op geen trainingskilometer gekeken te hebben afgelopen winter. Z’n tijdritzege in Bessèges toont aan dat de Italiaan nu al in goede vorm verkeert en dat hij komend voorjaar wil bewijzen dat hij meer is dan die ene superdag in en rond Oudenaarde. “Eerst rijd ik nog de Ardèche Classic en de Drôme Classic, dan ga ik thuis in Toscane trainen voor de Strade Bianche. Ik heb nog een maand om me zo goed mogelijk voor te bereiden op het klassieke voorjaar, want ik ben nog niet helemaal tevreden over mijn conditie”, blikt de Italiaan ambitieus vooruit.