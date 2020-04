Ronde van Zwitserland afgelast wegens coronadreiging NVE

03 april 2020

11u37 0 Wielrennen Het coronavirus spaart ook Zwitserland niet. Voor het eerst sinds WO II zal de Ronde van Zwitserland niet plaatsvinden. Die stond oorspronkelijk gepland van 7 tot 14 juni. De autoriteiten hadden een afgelasting nog niet verplicht, maar de organisatie neemt het zekere voor het onzekere.

“Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing hebben genomen omwille van het coronavirus. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is om zekerheid te bieden, en zo onze deelnemers, fans en partners te beschermen. Het is belangrijk dat we verzekeren da het evenement in de toekomst nog zal doorgaan”, aldus de organisatie in een persbericht.

De Ronde wordt dus niet verplaatst naar een latere datum dit jaar, in 2021 gaat hij gewoon opnieuw door. De Ronde van Zwitserland geldt als een belangrijke graadmeter voor de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar won Yves Lampaert nog een etappe in Zwitserland, Bernal ging toen met de eindzege aan de haal. De Colombiaan zou aansluitend ook de Tour op zijn naam schrijven.

Eerder deze week besliste de Internationale Wielerunie UCI dat geen enkele wedstrijd voor 1 juni kan doorgaan. Daardoor sneuvelde ook al het Critérium du Dauphiné, een andere belangrijke voorbereidingskoers op de Tour. De start van La Grande Boucle is voorzien op 27 juni. Het is nog onduidelijk of ‘s werelds belangrijkste wielerkoers eveneens genekt wordt door de coronacrisis.