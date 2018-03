Zelfs uitgerust met gouden ketting: Sagan gaat met deze blitse tweewieler op zoek naar tweede zege in de Ronde MDB & TLB

31 maart 2018

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 7 Ronde Van Vlaanderen Het moge duidelijk zijn: Peter Sagan spaart kosten noch moeite om straks uit te pakken in de Ronde van Vlaanderen. Vandaag werd de tweewieler van de drievoudige wereldkampioen voorgesteld op een persconferentie.

En het is een pareltje. De fiets van de kopman van Bora-Hansgrohe kreeg een gouden toets en is zelfs uitgerust met een gouden ketting. Een die Specialized samen met Sagan heeft ontworpen. "Het is een stijlvol en rebels model", zeggen de makers die de Slovaak ook zo zouden omschrijven. Er zitten overigens accenten in die verwijzen naar de drie wereldtitels van Sagan (de drie zwarte strepen) en naar zijn wagen (een Dodge-jeep).

"Er waren twee mogelijkheden", vertelde de ontwerper van de fiets. "Ofwel proberen om een cool design te maken en dat dan doorsturen naar Sagan. De makkelijkste optie. Ofwel samenzitten met Sagan om te kijken hoe we het zouden aanpakken. De moeilijkste optie, maar die is uiteindelijk de juiste gebleken." Morgen gaat Peter Sagan op zijn nieuwe tweewieler op zoek naar zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. In 2016 won hij 'Vlaanderens Mooiste' een eerste keer.

De wereldkampioen ging zijn nieuw werktuig al een keer testen en dat wekte de interesse van heel wat kijklustigen. Een tiental wielertoeristen spotte Sagan en wilde maar al te graag een foto met de wielertopper scoren.

Wat gebeurt er als Peter Sagan een broodje gaat halen? #rvv2018 #rondevanvlaanderen #sporza @petosagan @Vannieuwkerke pic.twitter.com/mM3UB5gQL4 Webdesigner Publi4U(@ publi4u) link