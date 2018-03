Zaterdag in uw krant exclusief dubbelgesprek Boonen-Van Avermaet: "Greg is voor de rest van zijn carrière topfavoriet in de Ronde" Bart Audoore

30 maart 2018

09u50 20 Ronde Van Vlaanderen Komende zondag is het weer de dag waar élke wielerliefhebber reikhalzend naar uitkijkt, want dan wordt de 101ste Ronde van Vlaanderen verreden en die wordt meer dan ooit hét doel van Greg Van Avermaet. De Oost-Vlaming stond in vier jaar tijd drie keer op het podium van Vlaanderens Mooiste, maar nooit kon hij de oppergaai afschieten. Nu zondag dan maar?

In afwachting leest u hier de meest opvallende quotes uit het dubbelinterview met onze huisanalist Tom Boonen.

Van Avermaet: "Toen ik 26 was, was ik te veel bezig met de Ronde. Ik had al dagen op voorhand stress. Ondertussen lukt het me elk jaar beter en beter om cool te blijven. Ik ga nu niet zitten bibberen in een hoekje."

Boonen: "Dit is het moment om alles op zijn beloop te laten. Je hebt getraind, je hebt gekoerst, je bent gezond, je kan nu niks meer doen. Het is wachten tot zondagmorgen."

Boonen: "Greg gaat voor de rest van zijn carrière topfavoriet voor de Ronde blijven. Dat is de status die hij nu heeft, ook internationaal."

Van Avermaet: "Vanaf 2014 was ik capabel om te winnen, maar het is altijd iets geweest. Een val, een verkeerde beslissing, een sterkere tegenstander… Tot je 35 of 36 jaar is het mogelijk om de Ronde te winnen. Ik heb dus nog een paar jaar kans, maar ik moet het niet blijven uitstellen."

Boonen: "Zijn ploeg moet hem gewoon afzetten in de finale. BMC moet de koers niet dragen, want Quick.Step gaat dat toch doen. Je mannetjes niet verbranden als het niet nodig is, Greg!"

Van Avermaet: "Als we met dertig man wegrijden, zoals in Wevelgem, mag er wel twee man van ons mee zijn. Ik zat alleen. Dan mag ik toch iets meer verwachten?"

