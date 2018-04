Wanneer je de Ronde echt van dichtbij wil volgen: wagen rijdt plots tussen de renners op het parcours Mike De Beck

01 april 2018

12u12 0

Werd de brave man er vandaag ingetuind op 1 april? Of het om een grap ging of niet is niet duidelijk. Het was wel een bijzonder opvallend beeld. Met nog 203 kilometer te gaan, reed daar plots een bestuurder met zijn wagen op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Nietsvermoedend. Jawel meneer, 'Vlaanderens Mooiste' is wel degelijk vandaag. De renners schrokken zich een hoedje, maar gelukkig passeerde het bizarre tafereel zonder incidenten.

#RVV18 - Car alert! 🚨🚙 pic.twitter.com/WYgDaiPQq6 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link