Vreselijke valpartij in aanloop naar de Muur, ontredderde Naesen alweer het slachtoffer GVS

01 april 2018

14u53 0 Ronde Van Vlaanderen Op een moment dat je het helemaal niet verwacht. 98 kilometers voor de meet smakten enkele renners midden in het peloton stevig tegen het asfalt. Oliver Naesen - met kniepijn nog niet helemaal hersteld van een vorige tuimelperte - was wederom een van de slachtoffers.

Ook Omloop-winnaar Michael Valgren Andersen, Stijn Devolder en Michael Schär - een belangrijke pion voor favoriet Greg Van Avermaet - konden het onheil op weg naar de Muur van Geraardsbergen niet voorkomen. Drie renners werden bovendien afgevoerd: Rudy Barbier, Alexey Lutsenko en Yoann Offredo. Vooral die laatste twee hadden zeker een rol kunnen spelen in deze helse Ronde van Vlaanderen. Naesen kroop wel opnieuw op de fiets en vond niet veel later terug de aansluiting. Afwachten of de val hem in de finale parten speelt.

